مسؤول أمني يكشف لأخبار ليبيا 24 تفاصيل واقعة حرق المواطن هاني الدرسي

أخبار ليبيا24

كشف، مسؤول أمني رفيع المستوى في بنغازي، طلب عدم الكشف عن هويته، تفاصيل واقعة حرق الشاب هاني الزايط الدرسي داخل منزله في مدينة بنغازي، مستبعدًا تورط عناصر الشرطة في ذلك.

وقال، المسؤول الأمني، لأخبار ليبيا 24، مساء يوم الثلاثاء، إن الدوريات الأمنية توجهت إلى منزل الدرسي بناء على شكوى “موثقة في محضر رسمي” من قبل زوجته بمركز شرطة سيدي خليفة، للاستدلال معه.

وأضاف، أن “فور وصول الدورية الأمنية، بناء على أمر الضبط بالقرب من منزله، شاهدهم الدرسي ودخل منزله وأشعل النار في نفسه، قبل حتى وصول الشرطة”.

وأكد المسؤول الأمني، أن أعضاء مركز شرطة سيدي خليفة “قاموا بدورهم الإنساني لإنقاذه واسعفوه فورا إلى أقرب مركز صحي”.

وأشار إلى أن الدرسي، “كانت بينه وبين زوجته مشكلة عائلية”. وتساءل، “هل من المعقول أن يقوم شرطي بحرق مواطن بسبب مشكلة عائلية؟”.

وأبدى المسؤول الأمني، استغرابه “من الحملة الواسعة التي تشن ضد أعضاء مركز شرطة سيدي خليفة. عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي الممولة وغير الممولة لعكس الحقائق ولاتهام عناصر الأمن فقط”.

وقال، “الغريب أيضا ن أسرة الدرسي قامت بتغيير الواقعة والرواية لتحريك الرأي العام”. وأكد المسؤول، “أن بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية سيتم إصدار بيان رسمي”.

وقال، إن “أعضاء ومنتسبي المؤسسة الأمنية هم حماة المواطن ويواجهون الصعاب يومياً لضبط وحفظ الأمن”.