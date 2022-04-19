عبد النبي النف: ستسوى مرتبات كل المعلمين الذين أحيلوا للتقاعد بعد صدور القرار رقم 4

أكد النقيب العام للمعلمين باليبيا عبد النبي النف أن كل المعلمين الذين أحيلوا للتقاعد من عام 2018 إلى عام 2020 سيتم تسوية مرتباتهم حسب القانون رقم 4 الصادر في عام الفين وثمانية عشر.

وقال النقيب العام للمعلمين أنه سيتم إحالة الحكم إلى النائب العام والجهات المسؤولة للمطالبة بسرعة تنفيذه، معرباً عن أماله أن يتم تنفيذ الحكم خلال الأشهر القادمة.

وطالب النف في بيان من كافة المعلمين التوجه لنقابتهم لإصدار بطاقات العضوية التي تعد أحد المصوغات الهامة في المطالبة بالفروقات القادمة.