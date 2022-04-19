زينينغا يجتمع بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن الغرب

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قالت، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن القائم بأعمال رئيس البعثة، ريزدون زينينغا، نقل لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن الغرب، مخاوف نظرائهم في الشرق بشأن الوضع الحالي وتأثير ذلك على سبل العيش في المنطقة الشرقية.

وقالت البعثة، إن زينينغا التقى في طرابلس بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن الغرب، وذلك عقب لقائه في بنغازي الأسبوع الماضي مع أعضاء اللجنة عن الشرق حول الإجراءات المعلنة في بيانهم الصادر في 9 أبريل، بما في ذلك قرار تعليق عملهم.

وأضافت البعثة، أن أعضاء اللجنة عن الغرب أطلعوا زينينغا عن تواصلهم مؤخرا مع زملائهم في الشرق وجهودهم لمعالجة بعض طلباتهم.

وقالت، إنهم أعربوا عن أملهم في استئناف عمل اللجنة في وقت قريب وعن قلقهم من تداعيات الإجراءات التي أُعلن عنها، بما في ذلك وقف إنتاج النفط الذي يجري تنفيذه الآن.

وأكدت البعثة، أن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة في الغرب أعربوا عن تقديرهم الكبير لنظرائهم في الشرق وشددوا على أهمية عدم تسييس عمل اللجنة الذي قد يقوض الإنجازات التي حققتها لجنة 5+5 مجتمعة.

وذكرت أن زينينغا، أكد من جديد التزام البعثة بمواصلة الجهود لتيسير إيجاد حل للمسائل التي أثارها اعضاء اللجنة من الشرق والتي تعرّض الآن عمل اللجنة والتقدم المحرز على المسار الأمني للخطر.