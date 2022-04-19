العكعاك يكشف عن تنسيق مع الجانب التونسي لتسهيل حركة المسافرين

قال مدير أمن منفذ رأس جدير العميد سالم العكعاك بأن حركة المسافرين بالمعبر تسير بشكل طبيعي وانسيابية تامة، مشيرا إلى أن هناك خطة أمنية يتم تنفيذها من قبل الأجهزة الأمنية بالمعبر ومن خلالها تم تقليص ساعات الانتظار من 11 ساعة في السابق إلى ساعة فقط .

وكشف العكعاك عن وجود تنسيق مع الجانب التونسي وفتح عدد من الممرات المقابلة للجانب الأخر واتخاذ كل ما يلزم لمكافحة الظواهر السلبية بالمعبر وتطبيق مبدأ الأحقية والأولية بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية العاملة بالمعبر.

وأكد مدير أمن المنفذ على أنه يتم العمل لمكافحة تهريب المحروقات وكافة أنواع التهريب وضبط الأمن والذي سيساهم في حل كافة الصعوبات والالتزام بخدمة المسافرين المغادرين والقادمين بالشكل الأمثل .

وكان عميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي قد قام الثلاثاء بزيارة تفقدية لمعبر رأس أجدير الحدودي، حيث ثمن المجهودات التي يقوم بها العاملين بالأجهزة الأمنية والمدنية العاملة بالمعبر، مؤكدا على ضرورة تكاثف الجميع من أجل تقديم أفضل الخدمات للمسافرين وتذليل كافة الصعوبات أمامهم

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