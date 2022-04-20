العابد: اعتمدنا مشروع الطاقة المتجددة مع أهم شركة أمريكية في هذا المجال

قال وزير الاقتصاد والتجارة المكلف علي العابد في تصريحات صحفية اليوم بخصوص مشروع الطاقات المتجددة قائلا:اجتمعنا اليوم بحضور الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وجهاز الطاقات المتجدّدة مع شركة أمريكية متخصصة في توليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية،

وعن تفاصيل المشروع ذكر أنه غير تقليدي كسابقه حيث يُستخدم فيه مادة الهيدروجين لإنتاج الطاقة وأيضاً توريد المياه الصالحة للشُرب.

وأضاف قائلآ: أن المشروع سيوّفر الكثير من الطاقة الناتجة عن موارد متجددة ستساهم في إنعاش الاقتصاد الليبي المرتكز على النفط فقط في مجال الطاقة الذي يُعتبر مورد طبيعي نابض وغير قائم باستمرار، لذلك علينا البحث عن مصادر بديلة في البلد لدعم الاقتصاد والصناعة.

مردفآ: أن هيئة الاستثمار على تواصل مستمر مع الشركة الأمريكية المعنيّة بهذا الشأن، وهذه الشركة لديها مشروع ناجح في دولة المغرب لذلك قمنا بدعوتهم للاجتماع معنا كوزير للاقتصاد المُكلّف بشأن دعم هذه الخطوة المُهمّة لتكون من أبرز روافد الاقتصاد الليبي،

وعن سبب اختيار الشركة الامريكية، قال: اعتمدنا الشركة الأجنبية لأنها تملك الإمكانيات لإنتاج 500 ميجا وات من الطاقة.