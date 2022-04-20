تواصل المساعي الأممية لرأب الصدع بين طرفي لجنة 5+5

تواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساعيها لرأب الصدع الذي طرأ مؤخرًا على اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بعد إعلان أعضاء اللجنة الخمسة الممثلين عن الشرق تعليق عملهم.

والتقى، في هذا الإطار، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة بليبيا “ريزدون زينينغا”، في طرابلس، الثلاثاء، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن الغرب، وذلك عقب لقائه في بنغازي الأسبوع الماضي مع أعضاء اللجنة عن الشرق حول الإجراءات المعلنة في بيانهم الصادر في 9 أبريل، حيث نقل زينينغا لأعضاء اللجنة “مخاوف نظرائهم في الشرق بشأن الوضع الحالي وتأثير ذلك على سبل العيش في المنطقة الشرقية”، بحسب ما ورد في حساب البعثة في تويتر.

وجدد زينينغا، خلال الاجتماع التزام البعثة بمواصلة الجهود لتيسير إيجاد حل للمسائل التي أثارها أعضاء اللجنة من الشرق والتي تُعرّض الآن عمل اللجنة والتقدم المحرز على المسار الأمني للخطر.

وأطلع أعضاء اللجنة، القائم بأعمال رئيس البعثة على تواصلهم مؤخرًا مع زملائهم في الشرق لمعالجة بعض طلباتهم، معربين عن أملهم في استئناف عمل اللجنة في وقت قريب وعن قلقهم من تداعيات الإجراءات التي أُعلن عنها، بما في ذلك وقف إنتاج النفط الذي يجري تنفيذه الآن.

كما أعرب أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن تقديرهم الكبير لنظرائهم في الشرق مؤكدين على “أهمية عدم تسييس عمل اللجنة الذي قد يقوّض الإنجازات التي حققتها لجنة 5+5 مجتمعة”، بحسب وصفهم.

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