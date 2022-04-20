زينينغا نقل مخاوف أعضاء اللجنة العسكرية (5+5) عن الشرق لنظرائهم في الغرب

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التقى، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، في طرابلس مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن الغرب.

وقالت البعثة الأممية في بيان، إن زينينغا نقل “لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن الغرب. مخاوف نظرائهم في الشرق بشأن الوضع الحالي وتأثير ذلك على سبل العيش في المنطقة الشرقية”.

وأضافت، أن لقاء زينينغا بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن الغرب جاء عقب لقائه في بنغازي الأسبوع الماضي. مع أعضاء اللجنة عن الشرق حول الإجراءات المعلنة في بيانهم الصادر في 9 أبريل. بما في ذلك قرار تعليق عملهم.

معالجة المطالب

كما قالت البعثة، إن أعضاء اللجنة عن الغرب أطلعوا زينينغا عن تواصلهم مؤخرا مع زملائهم في الشرق وجهودهم لمعالجة بعض طلباتهم. كما أنهم أعربوا “عن أملهم في استئناف عمل اللجنة في وقت قريب وعن قلقهم من تداعيات الإجراءات التي أُعلن عنها، بما في ذلك وقف إنتاج النفط الذي يجري تنفيذه الآن”.

وذكرت، أن “أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة في الغرب أعربوا عن تقديرهم الكبير لنظرائهم في الشرق. وشددوا على أهمية عدم تسييس عمل اللجنة الذي قد يقوض الإنجازات التي حققتها لجنة 5+5 مجتمعة”.

وقال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن زينينغا أكد من جديد “التزام البعثة بمواصلة الجهود.لتيسير إيجاد حل للمسائل التي أثارها أعضاء اللجنة من الشرق. والتي تعرّض الآن عمل اللجنة والتقدم المحرز على المسار الأمني للخطر”.

والتقى زينينغا الأسبوع الماضي بأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن القيادة العامة. في مدينة بنغازي للاستماع لأسباب مطالباتهم في بيانهم الأخير.

وقالت البعثة، أن أعضاء اللجنة العسكرية عن الشرق أكدوا على ضرورة التزام حكومة الوحدة تجاه المنطقة الشرقية. والتي تلعب دورا مهما في تأمين إنتاج النفط والمساهمة في تحقيق الاستقرار والأمن السائدين حاليا في البلاد.