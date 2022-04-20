البعثة الأممية: أعضاء «5+5» بالغرب أعربوا عن أملهم في استئناف عمل اللجنة

التقى القائم بأعمال رئيس البعثة، ريزدون زينينغا، في طرابلس أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن الغرب، وذلك عقب لقائه في بنغازي الأسبوع الماضي مع أعضاء اللجنة عن الشرق حول الإجراءات المعلنة في بيانهم الصادر في 9 أبريل، بما في ذلك قرار تعليق عملهم.

وحسب بيان للبعثة الأممية في ليبيا، عبر حسابهم بفيسبوك، نقل «زينينغا» اليوم لأعضاء اللجنة مخاوف نظرائهم في الشرق بشأن الوضع الحالي وتأثير ذلك على سبل العيش في المنطقة الشرقية.

وأطلع أعضاء اللجنة «زينينغا» عن تواصلهم مؤخراً مع زملائهم في الشرق وجهودهم لمعالجة بعض طلباتهم، معربين عن أملهم في استئناف عمل اللجنة في وقت قريب وعن قلقهم من تداعيات الإجراءات التي أُعلن عنها، بما في ذلك وقف إنتاج النفط الذي يجري تنفيذه الآن.

وأعرب أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة عن تقديرهم الكبير لنظرائهم في الشرق وشددوا على أهمية عدم تسييس عمل اللجنة الذي قد يقوض الإنجازات التي حققتها لجنة 5+5 مجتمعة.

وأكد، منسق البعثة، زينينغا، من جديد التزام البعثة بمواصلة الجهود لتيسير إيجاد حل للمسائل التي أثارها اعضاء اللجنة من الشرق والتي تعرّض الآن عمل اللجنة والتقدم المحرز على المسار الأمني للخطر.