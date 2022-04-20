الدبيبة يجدد تمسكه بالسلطة ويصف حكومة باشاغا بـ “الميتة”

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اعتبر، رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، أن الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا والمكلفة من قبل مجلس النواب ولدت ميتة، مجددا الاتهام لمجلس النواب بالتزوير.

وقال الدبيبة، إن “ما نتج بطبرق تحت مسمى حكومة قد ولد ميتا لأنه كان نتاج التزوير وفقدان الشرعية”.

وأضاف الدبيبة، في كلمة خلال الاجتماع الوزاري الثلاثاء، أن “ليبيا بين تيارين. تيار يريد إجراء الانتخابات واجراءها في أسرع وقت ممكن، وتيار يريد التمديد والمماطلة والتعطيل حتى يستمر في السلطة”.

وتحدث الدبيبة عن مساعي الحكومة الجديدة لاستلام مهامها في طرابلس. وقال إن “محاولة حصر المشكلة في محاولة الدخول للعاصمة والدخول لمقرات الحكومة ما هو إلا قفزة على الحقيقة التي تقول “ما بنى باطل فهو باطل”.

وجدد الدبيبة تمسكه بالسلطة. وقال: “إن حكومة الوحدة مستمرة في أداء مهامها بشكل طبيعي إلى حين التسليم لحكومة منبثقة عن سلطة تشريعية منتخبة”.