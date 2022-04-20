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بالعاصمة القطرية.. ظهور عبدالحكيم بلحاج أمير الجماعة المقاتلة بعد غياب

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ظهر ” عبدالحكيم بلحاج” أمير الجماعة المقاتلة منذ قليل على صفحته الشخصية على ” فيسبوك” وذلك بعد غياب ،، بالعاصمة القطرية الدوحة …

حيث قال في منشوره: أمسية رمضانية مباركة في الدوحة القطرية، في ضيافة أخي الفاضل أبو عبد الله الدكتور محمد بن جوهر حفظه الله.

وأضاف قائلآ: أنه كان برفقة الداعية المثابر والصابر ذاكر نايك، والشيخ القاريء عبد الرشيد الصوفي حفظهما الله.

وتابع في منشوره قائلآ: ” بتواجد أصدقاء مشتركين نحسبهم إخوة صالحين وأهل مروءة وتدين، وفي تآزرهم وتمسكهم بقضايا أمتهم والدعوة إلى طريق الهداية والتمسك بتعاليم ديننا الحنيف، نحسبهم كالبنيان المرصوص

واختتم منشوره بدعائه قائلآ: “تقبل الله منا ومنكم إخوتي الصيام والقيام، وأن ينعم الله بالخير والاستقرار سائر بلاد المسلمين

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صحيفة الساعة 24

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