بالعاصمة القطرية.. ظهور عبدالحكيم بلحاج أمير الجماعة المقاتلة بعد غياب

ظهر ” عبدالحكيم بلحاج” أمير الجماعة المقاتلة منذ قليل على صفحته الشخصية على ” فيسبوك” وذلك بعد غياب ،، بالعاصمة القطرية الدوحة …

حيث قال في منشوره: أمسية رمضانية مباركة في الدوحة القطرية، في ضيافة أخي الفاضل أبو عبد الله الدكتور محمد بن جوهر حفظه الله.

وأضاف قائلآ: أنه كان برفقة الداعية المثابر والصابر ذاكر نايك، والشيخ القاريء عبد الرشيد الصوفي حفظهما الله.

وتابع في منشوره قائلآ: ” بتواجد أصدقاء مشتركين نحسبهم إخوة صالحين وأهل مروءة وتدين، وفي تآزرهم وتمسكهم بقضايا أمتهم والدعوة إلى طريق الهداية والتمسك بتعاليم ديننا الحنيف، نحسبهم كالبنيان المرصوص“

واختتم منشوره بدعائه قائلآ: “تقبل الله منا ومنكم إخوتي الصيام والقيام، وأن ينعم الله بالخير والاستقرار سائر بلاد المسلمين“