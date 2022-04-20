استخراج 12 ألف جواز سفر في قسم جوازات طبرق خلال ستة أشهر

أخبار ليبيا 24-خاص

بلغ عدد جوازات السفر المستخرجة في قسم جوازات طبرق خلال الفترة من سبتمبر 2021 وحتى تاريخ اليوم 12 ألف جواز سفر.

جاء ذلك في تصريح، ملازم أول أحمد عبدالواحد سعد، بالمنظومة الأمنية والقسم المالي في قسم جوازات طبرق لأخبار ليبيا 24 اليوم الثلاثاء.

وقال سعد، إن الثلاثة الأشهر الأولى كان العمل والتصوير خلال يومين وهي الأحد والأربعاء من كل أسبوع . ومن ديسمبر إلى الآن يتم العمل والتصوير خلال ثلاثة أيام وهي الأحد والإثنين والأربعاء بواقع 100 حالة.

مستندات جواز السفر

وأضاف، أن الإجراءات المطلوبة هي شهادة ميلاد وإقامة لصاحب الجواز وشهادة ميلاد الأب والأم . إضافة إلى شهادة ميلاد الجد في حال مواليد الأب بعد عام 1952 وتعبئة نموذج استخراج جواز السفر وشهادة الجنسية للمواليد خارج ليبيا.

وقال، “يتم طباعة جوازات السفر في بنغازي وهم متعاونين معنا لأبعد الحدود وفي كل الأوقات” . ولفت إلى أن القسم لديه صوارتين وإحداهما عاطلة.

وأضاف، أن “المنظومة الأمنية تعمل كذلك في قسم الأجانب والبطاقات الشخصية لكنها متوقفة لعدم وجود الخامة” .

وأوضح سعد، أن عدد الموظفين العاملين في قسم جوازات السفر 16 موظفا والتفاهم والتنسيق في العمل متوفر من رئيس القسم وبقية الموظفين،. مشيرًا إلى أن العمل في رمضان لفترتين نهارية من الساعة 09:00 صباحا،.وحتى 16:00 مساءً ومسائية من الساعة 21:00 مساءً وحتى 11:00 مساءً.

وقال، “قبل رمضان خصصنا يوم للفرع البلدي القعرة. وقمنا بتصوير عدد 145 مواطنا وللفرع البلدي كمبوت،. وقمنا بتصوير عدد 55 مواطنا والفرع البلدي عمر المختار قمنا بتصوير عدد 100 مواطن”.

وذكر، أن قسم جوازات طبرق يقوم بتصوير الحالات المرضية والطارئة في أي وقت وبنغازي متعاونة معنا في كل الأوقات.