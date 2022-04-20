متناسياً شراء الأصوات بجنيف وشهادته الجامعية.. الدبيبة: من ولد بالتزوير والتدليس لن تحييه محاولات التدليس

أعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، أن “حكومته ستستمر في أداء مهامها، معتبراً أن الحديث عن تسليم مهامها لحكومة أخرى هو تضييع للوقت”، بحسب قوله.

وأضاف الدبيبة، خلال اجتماع مجلس وزرائه، مساء الثلاثاء، أن “ما أصدره البرلمان بشأن السلطة التنفيذية أصبح من الماضي”، بحسب قوله.

كما شدد على أن “الحديث عن التسليم والاستلام والدخول للعاصمة طرابلس هو عبث وبيع للوهم”، حسب تعبيره.

كذلك استنكر موجة الإغلاق التي استهدفت الموانئ والحقول النفطية من قبل القبائل الليبية، لافتاً إلى أن “المسؤول عن ذلك هي الطبقة السياسية التي ترفض إجراء الانتخابات”، بحسب قوله.

وقال الدبيبة إنه “طلب من النائب العام فتح تحقيق في الإغلاقات التي تتعرض لها الحقول والموانئ النفطية، وأمر الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات للتعامل مع هذه الأزمة”، بحسب قوله.

كما اعتبر أن “ليبيا تواجه اليوم تيارين أحدهما داعم لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن وآخر هدفه التعطيل والمماطلة من أجل تمديد المراحل الانتقالية”، بحسب قوله.

كذلك دعا ما أسماهم بـ”معرقلي الحل في ليبيا” إلى “التخلي عن الصراعات والمناكفات السياسية، مجدداً التأكيد على أن الانتخابات هي فرصة لجميع الأطراف”، بحسب قوله.

وتابع: “إن كانت مشكلتكم في عبد الحميد الدبيبة فأزيلوه ولكن بالانتخابات لا بالتزوير والتحايل والانقسام السياسي، ومحاولة حصر المشكلة في إمكانية اقتحام العاصمة والدخول لمقرات الحكومة قفزة على الحقيقة”، بحسب قوله.

وأضاف: “الحقيقة تقول إن من ولد بالتزوير والتدليس لن تحييه محاولات التسلل والتدليس لأن ما بني على باطل فهو باطل، واستمرار حركة المشروعات التي تشهدها البلاد يتم من خلال المخصصات التي تمكنا من تسييلها في الربع الأخير من السنة الماضية”، بحسب قوله.

وأضاف: “في مناسبة شهر رمضان أناشد وأدعو المعرقلين للتخلي عن المناكفة والصراعات التي يريدون إشعالها من جديد، والالتفات لمطالب الشعب، وعودوا إلى أهلكم ولا تضيعوا مستقبلكم السياسي، والانتخابات فرصتكم لتكسبوا مواقعكم في السلطة التي تسعون لها، ولكن من خلال الشرعية الحقيقية النابعة من إرادة الليبيين”، بحسب قوله.