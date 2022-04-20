الدبيبة: أقدر الدعم الجزائري لحكومة الوحدة الوطنية في تنفيذ الانتخابات

وجه عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، الشكر إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، على استقباله في بلاده الجزائر التي وصفها ببلد المليون ونصف المليون شهيد.

وقال “الدبيبة”، في منشور له عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، “أشكر أخي رئيس الجمهورية الجزائرية على حفاوة الاستقبال الذي لاقيناه في بلد المليون ونصف شهيد، كما أقدر دعمه لخطوات حكومة الوحدة الوطنية”.

واضاف رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “اقدر دعم الرئيس الجزائري في تنفيذ الانتخابات واستعداد الجزائر للتحضير لعقد مؤتمر دولي دعماً لإرادة الليبيين في إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن”.