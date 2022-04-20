ممثلو القيادة العامة باللجنة العسكرية: ندين الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف معسكر الدوريات الصحراوية التابعة للواء طارق بن زياد

أدان ممثلو القيادة العامة للقوات المسلحة باللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف معسكر الدوريات الصحراوية التابعة للواء طارق بن زياد المعزز بأم الأرانب والذي تبناه تنظيم داعش.

ممثلو القيادة العامة باللجنة، وفي بيان لهم، قالوا: “وفي الوقت الذي تقوم به القوات المسلحة العربية الليبية بمكافحة الإرهاب والتعرض للعمليات الانتحارية الإرهابية ترى الحكومة منتهية الولاية تتجاهل تضحيات أبطال القوات المسلحة وتقوم بإيقاف مرتباتهم وعدم صرف ميزانية القوات المسلحة العربية الليبية”.

وتابعوا: “علی مجلس النواب والأمم المتحدة والمجتمع الدولي تحمل مسئولياتهم تجاه ما يحدث عبث في ليبيا وما ستؤول إليه من مخاطر نتيجة ما تقوم به الحكومة المنتهية الولاية من أعمال وممارسات”.