داخلية الدبيبة: تضرر منزل وسيارات تابعة لمديرية أمن زليتن جراء إطلاق قذيفة صاروخية

تعرضت 4 سيارات تابعة لمديرية أمن زليتن لأضرار مباشرة إلى جانب تضرر منزل أحد المواطنين؛ وذلك جراء إطلاق قذيفة صاروخية وعدد من الأعيرة النارية من قبل مجموعة مسلحة مجهولة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك؛ وذكرت فيه إن الحادثة جاءت بعد ورود بلاغ لمركز شرطة الغويلات عن وجود مجموعة مسلحة تقوم بسرقة رافعة شوكية ومبلغ مالي وهواتف نقالة من العمالة بأحد مصانع الرخام على الطريق الساحلي.

كما أشارت الوزارة إلى أنه عند وصول الدوريات الأمنية إلى عين المكان قامت المجموعة المسلحة والتي كانت تستقل مركبتين مصفحتين بالرماية المباشرة على سيارات الشرطة مما تسبب في إلحاق أضرار مباشرة بها.

مضيفة أنه تم ضبط الساحبة التي كانت على متنها الرافعة وإحالته هو والمضبوطات إلى قسم البحث الجنائي بزليتن، إلى جانب تحديد هوية أحد منفذي الهجوم وإخطار النيابة العامة ومكتب النائب العام، كما لفتت الوزارة إلى أن عمليات البحث مستمرة للقبض على المتورطين.