الدريجة: مؤسسة النفط حولت أموالها لحكومة الدبيبة بعد تعرضها لإغراءات مالية

رأى الدكتور محسن الدريجة، الرئيس الأسبق للمؤسسة الليبية للاستثمار، أن قرار تعطيل الإنتاج والتصدير في ظل أسعار النفط الحالية «لن يكون مقبولاً دولياً».

وقال «الدريجة»، في تصريحات نقلها موقع «الشرق الأوسط اللندنية» «بيع النفط والاحتفاظ بأمواله في حساب المؤسسة الوطنية للنفط كان هو الخيار الأقل ضرر من إقفال الحقول»، ونوهبأن المؤسسة الوطنية «تعرضت للضغوطات والإغراء بزيادة ضخمة لميزانيها جعلها تسلّم الأموال التي كانت في حساباتها إلى حكومة الوحدة المؤقتة».

كما رأى أن هذا أيضاً «لن يكون مقبولاً من قبل بعض الأطراف الدولية» وعلى الرغم من ذلك، حوّل المصرف المركزي بطرابلس 6 مليارات دولار لحساب حكومة «الوحدة» من الإيرادات النفطية ومشتقاتها والغاز عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط، الأسبوع الماضي، الأمر الذي رفضته حكومة «الاستقرار».