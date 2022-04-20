بيان إدانة لممثلي القيادة باللجنة العسكرية للهجوم الإرهابي على معسكر الدوريات الصحراوية بأم الأرانب

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دان، أعضاء اللجنة العسكرية (5+5) بالقيادة العامة للقوات المسلحة، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكر الدوريات الصحراوية التابعة للواء طارق بن زياد المعزز بأم الأرانب والذي تبناه تنظيم داعش.

وقال الأعضاء، في بيان، إنه “في الوقت الذي تقوم به القوات المسلحة العربية الليبية، بمكافحة الإرهاب والتعرض للعمليات الانتحارية الإرهابية، نرى الحكومة المنتهية الولاية تتجاهل تضحيات أبطال القوات المسلحة وتقوم بإيقاف مرتباتهم وصرف ميزانية القوات المسلحة العربية الليبية”.

ودعا، أعضاء اللجنة العسكرية (5+5) بالقيادة العامة للقوات المسلحة، مجلس النواب والأمم المتحدة والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم، تجاه ما يحدث من عبث في ليبيا، وما ستؤول إليه من مخاطر نتيجة ما تقوم به الحكومة المنتهية الولاية من أعمال وممارسات.