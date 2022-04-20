أمن الهلال النفطي: توزيع أحزمة عاكسة للإبل التى ترعى داخل عمليات النفط

أعلنت مديرية أمن الهلال النفطي عن توزيع أحزمة عاكسة للإبل التى ترعى بالقرب من الطريق العام، داخل مناطق العمليات الخاصة بالمؤسسة الوطنية للنفط، حيث تمت عملية التوزيع بديوان مديرية الأمن بمنطقة العرقوب.

واستلمت المديرية عددا من الأحزمة العاكسة الخاصة بالإبل التى سيتم العمل على توزيعها على المربيين لغرض تركيبها على الإبل التى ترعى بالقرب من الطريق العام وذلك بعد صدور قرار تشكيل اللجنة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والضبطية ونقابات المربيين بالمنطقة الممتدة من رأس لانوف غربا الى اجدابيا شرقا.

وأكد مدير الأمن لعميد إيهاب بوخريص الكزه أنه سيتم مخاطبة جهات الاختصاص لغرض إصدار قرارات وقوانيين من شأنها أن تكون رادعة ضد كل من يترك المواشي التى تخصه ترعى بالقرب من الطريق العام.