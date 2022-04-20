اقتصاد تصريف الأعمال تتابع الصعوبات التي تواجه مكاتبها في مراقبة أسعار السلع وانسيابها بالسوق

ليبيا – عقد وزير الاقتصاد والتجارة المكلف بحكومة تصريف الأعمال علي العابد اجتماعًا الإثنين ضمّ وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بديوان الوزارة فرع المنطقة الشرقية، لمتابعة الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة والوقوف الصعوبات التي تواجه الإدارات والمكاتب في مراقبة أسعار السلع وانسيابها بالسوق المحلي.

المجتمعون استعرضوا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة نشاط ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية، ودور مراقبات الاقتصاد والتجارة بالمناطق في متابعة الأنشطة التجارية والسوق المحلي وتعزيز حماية المستهلك، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والضبطية، بهدف تحسين مستوى الخدمات.

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