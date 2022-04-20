سرقة أسلاك كهربائية وأعمدة خشبية بدائرة توزيع البيضاء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة 1,800 متر من أسلاك الضغط العالي إضافة إلى 10 أعمدة خشبية من خط جردس الجنوبي بدائرة توزيع البيضاء التابعة لإدارة الجبل الأخضر.

وأضافت الشركة أن عملية السرقة تسببت في فقد التغذية عن محول هوائي يغذي بعض المساكن، في حين لم تتكشف هوية الفاعلين حيث اكتفت الشركة بالقول إن السرقة تقف وراءها مجموعات خارجة عن القانون، تنتهج هذا الطريق من أجل إلحاق الضرر والأذى بالشبكة.

وكانت الشركة قد أعلنت، قبل أيام، عن قيام مجموعات خارجة عن القانون بالاعتداء على شبكة الكهرباء، وسرقة 3,700 متر من أسلاك الضغط العالي من خط لملودة “66 الأبرق” بدائرة توزيع الأبرق التابعة لإدارة توزيع الجبل الأخضر.

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