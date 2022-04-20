ممثل الأمم المتحدة في الشرق الأوسط يقدم إحاطته حول ليبيا أمام مجلس الأمن

قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن مجلس الأمن عقد صباح أمس الثلاثاء مشاورات حول ليبيا، حيث استمع لإحاطة روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام حول الوضع في ليبيا.

وأشار إلى أن المجلس استمع أيضًا إلى إحاطة ممثل الأمم المتحدة ومنسق عملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، حول الوضع الليبي والوضع الإقليمي عمومًا في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة في الثلاثين من أبريل الجاري، والذي يصادف تاريخ انتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ بغرض نقاش التمديد لفترة جديدة للبعثة والتصويت عليه