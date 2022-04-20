الزايدي: رسالتي لباشاآغا أن الحل هو إطلاق عملية تحرر وطني من أجل إستقلال ليبيا

ليبيا – قال أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي إنه تبين لكل مواطن به ذرة من عقل أن إعلان تحرير ليبيا عام 2011 كان يعني فقط أنها لم تعد دولة مستقلة، فهي رسميًا وقانونيًا وضعت تحت الوصاية تمامًا كالعراق، وأصبحت تدار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق سفرائها ومبعوثيها.

الزايدي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن المظاهر الحكومية الوطنية مجرد ديكورات للتغطية على الاحتلال ولإجهاض المقاومة، لذلك منعت الأطراف الليبية التي دخلت المشهد بعد ذلك التاريخ من فرض إرادتهم.

ولفت إلى أن الأمثلة كثيرة منها عدم تمكين مجلس النواب الجسم المنتخب من إدارة الدولة ومنع بناء قوات مسلحة وطنية موحدة ومنع بناء جهاز أمن وطني وأخيرًا منع فتحي باشاآغا الذي كلف من مجلس النواب ونال رضا شعبيًا واسعًا من ممارسة سلطاته في العاصمة، ومنعه من التصرف في موارد الدولة.

وأضاف:ظ “لا يهتم المستعمر بمن يكون الطرف الوطني ومواقفه منذ 2011 ما يهمه أن يكون هو أداة تكليف السلطات ومرجعيتها الوحيدة، ولذلك أيضًا أوقف الأمريكان إجراء الانتخابات لأنها كانت ستفرز سلطة بإرادة وطنية”.

وبيّن أن من يشكك في هذه الحقائق إما أن يكون جاهلًا مغفلًا، وإما أن يكون أحد الأدوات التي تشغلها الدوائر الاستعمارية، ولعل دعوة المواطن الأمريكي محمد بوصير إلى سلطة أجنبية مباشرة لليبيا لا تخرج عن هذا السياق. بحسب قوله.

كما أضاف: “رسالتي للقوة الوطنية وإلى الأخوة في قيادة القوات المسلحة والى فتحي باشاآغا وأعضاده وشباب المليشيات الذين يراد لهم أن يكونوا أدوات لاستعمار بلادهم، رسالتي لهم أن الحل هو إطلاق عملية تحرر وطني من أجل إستقلال ليبيا، الحرية تنتزع ولا توهب، الظروف الدولية والإقليمية مواتية لذلك، والقاعدة أن الشعب الموحد قادر على تحقيق النصر”.

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