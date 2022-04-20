السيدة اليعقوبي: الدبيبة ينهش في الدولة برعاية دار الإفتاء

اعتبرت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي، أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، “ينهش في ليبيا برعاية المفتي المعزول الصادق الغرياني”. على حد تعبيرها.

وقالت «اليعقوبي» في تغريدة عبر حسابها في تويتر: إنه “بجملة تختصر شغل الدبيبه؛ (الدبيبه ينهش في الدولة ) برعاية دار الإفتاء”.

تجدر الإشارة إلى عبدالحميد االدبيبة، كان قد منح إذنا للمفتي المعزول الصادق الغرياني بإنشاء مدارس دينية.

ووفقا للقرار الصادر عن الدبيبة رقم 709 فإنه أذن للغرياني بإنشاء مدارس دينية لمراحل التعليم الأساسي والثانوي بمختلف البلديات المستهدفة.

ويرى خبراء في الجماعات الإسلامية والشأن الليبي أن القرار الذي اتخذه الدبيبة يأتي كـ”محاولة لاسترضاء الجماعات الإرهابية ودعمه في البقاء للسلطة، من خلال الغرياني الذي انتهز الفرصة لتوسيع قاعدة الجماعات الإرهابية في ليبيا”.