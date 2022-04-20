أحوال الطقس اليوم: تأثر مناطق الغرب بمنخفض صحراوي ورياح مثيرة للأتربة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق غرب ليبيا بمنخفض صحراوي، يتحرك باتجاه الشرق، مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة تسبب في هبوط الرؤية الأفقية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تسبب المنخفض في ارتفاع درجات الحرارة على بعض المناطق، كما سيشمل المناطق الشرقية غدا.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتجاوز سرعتها أحيانا 55 كيلومترا في الساعة، ما يتسب في إثارة الأتربة والغبار، وصعوبة الرؤية الأفقية خصوصا على الدواخل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على المناطق الجبلية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط غدا، متسببة في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و27 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية، فجنوبية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية.