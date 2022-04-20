ضبط أدوية مُنتهية الصلاحية في بنغازي

أعلن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، ضبط أدوية منتهية الصلاحية بكميات كبيرة مخبأة داخل مخزن بمصنع الأسمنت بنغازي.

وأوضحت المديرية، أنها وعقب ورود معلومات لقسم مفادها وجود أدوية منتهية الصلاحية بالمكان المذكور، على الفور أصدر السيد رئيس القسم سليمان بوشيبة تعليماته بانتقال أعضاء التحريات إلى مصنع الأسمنت للوقوف على مدى صحة المعلومات الواردة، حيث تم انتقال أعضاء التحريات وعند وصولهم تم العثور على كمية كبيرة من الأدوية بمخزن تحت الفرن الخاص بالمصنع، وبسؤال أفراد الأمن والسلامة التابعين للمصنع أفادوا أنها موجودة بالمخزن منذُ شهر 12_2021 وتم إحضارها للمصنع من قبل الإمداد الطبي وبدون حضور جهاز الحرس البلدي وقد أعدموا جزء من الكمية لكن الكمية الكبيرة بقيت في المخزن.