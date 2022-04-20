بن جابر: ليبيا عانت بما يكفي من غياب دستور دائم ينظم الحياة السياسية ويوحد كيان الدولة الممزق

ليبيا – أكد أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الليبية مختار بن جابر أن مجلس النواب هو الجسم التشريعي المنتخب الوحيد في ليبيا، مبينًا أن هذه حقيقة ستستمر لحين انتخاب برلمان جديد، وفق خريطة الطريق التي أقرها المجلس، وذلك بتسيير من الحكومة المكلفة فتحي باشاآغا بعد استلام مهامها من طرابلس.

بن جابر وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري قلل من تأثير زيارة الدبيبة للجزائر على حكومته التي تُمضي أيامها الأخيرة، وفق وصفه.

وأضاف بن جابر: “زيارات كهذه لا تتعدى (رقصة الديك المذبوح) بالنسبة لحكومة الدبيبة منتهية الصلاحية، فكل الأمور تتجه نحو تفعيل تعديل الإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب، والدليل على ذلك بدء مناقشة اللجنة الدستورية للمواد الخلافية في مشروع الدستور ونية استكمالها في مايو القادم، تمهيدًا للاتفاق بشأن تعديلها، ثم إجراء الاستفتاء على الدستور، وبعده الذهاب للانتخابات”.

بن جابر رأى أن كل هذا هو الحل الأمثل لعودة الأمور كاملة للشعب حتى يقرر، مستدركًا بالقول: “ليبيا عانت بما يكفي من غياب دستور دائم ينظم الحياة السياسية ويوحد كيان الدولة الممزقة، ونحن نتطلع لاتفاق مجلسي النواب والدولة بعد طول خصام من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية بدستور دائم يقره الليبيون، وبرلمان جديد ورئيس دولة منتخب مباشرة من قِبله. لو حصل ذلك سنجتاز أصعب المراحل، وكل ما يليه سيسهل تحقيقه”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية