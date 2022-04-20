طقس دافئ وارتفاع في درجات الحرارة في معظم مناطق البلاد

تتأثر مناطق غرب ليبيا بمنخفض يتحرك باتجاه الشرق مصحوبا برياح نشطة مثيرة للأتربة، ما يسبب هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وتشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة، يشمل المناطق الشرقية يوم الغد حسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتكون السماء صافية في رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة، مع ظهور بعض السحب المتفرقة. أما الرياح فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، تصل سرعتها أحيانا أكثر من (55)كم/ ساعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية، وتتحسن الرؤية من مساء يوم الخميس، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (28 – 33)مْ.

وتكون السماء صافية أيضًا في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده، وتتكاثر السحب أحيانًا على المناطق الجبلية. أما الرياح فشرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18 – 27)مْ , وتسجل ارتفاعًا الخميس.

وفي الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة، تكون السماء صافية والرياح جنوبية شرقية فجنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (32 – 37)مْ، وتسجل ارتفاعًا الخميس.

وتكون الماء صافية في الكفرة- السرير- تازربو. والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول الخميس إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الجمعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (28 – 32)مْ ,وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا خلال اليومين القادمين.

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