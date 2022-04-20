غوقة: الخلاف حول الدستور مستفحل ولا يمكن حلّه بلجنة

أكد عبد الحفيظ غوقة، نائب رئيس ما يعرف “المجلس الانتقالي” السابق، أن “اللجنة المُشكلة من مجلسي النواب والدولة، مجرد لجنة شكلية ليقال إن هناك بحث في القاعدة الدستورية أو المسائل الخلافية في الدستور، لأن الخلاف حول الدستور مستفحل”.

وقال «غوقة» في تصريح صحفي، إن “الخلاف الدستوري كبير ولا يمكن حله بلجنة، وهو ما تسبب في حجبه عن الاستفتاء منذ 2017 حتى الآن”.

وأضاف أن “مجلسي النواب والدولة برعا في إضاعة فرص حل الأزمة السياسية وإنهاء الإشكاليات الكبيرة التي خلقها وجودهما”.

وختم «غوقة» موضحًا أنه “لا وجود للتوافق الذي تتحدث عنه ستيفاني ويليامز بين المجلسين، وهي تعلم جيدًا أنه لن يكون هناك توافق بينهما”.