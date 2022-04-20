مؤسسة النفط تسلم عواكس للإبل لمديرية أمن العرقوب

تسلمت مديرية أمن العرقوب، الاثنين، كمية من الأشرطة العاكسة لتوزيعها على مربيي الإبل في مناطق الهلال النفطي؛ وذلك من أجل تركيبها على إبلهم التي ترعى بالقرب من الطريق العام في المنطقة الممتدة من رأس لانوف غربا إلى إجدابيا شرقًا.

وقدمت هذه الأشرطة من المؤسسة الوطنية للنفط وشريكها OMV بالتعاون مع مديرية أمن الهلال النفطي وبلدية البريقة وإدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة.

وأفادت المؤسسة، من خلال إدراج لها على صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنها تسعى من خلال هذه المساهمة إلى التقليل من حوادث الاصطدام بالإبل، حيث تشهد هذه المناطق حوادث متكررة نتج عنها فقد للأرواح والممتلكات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية