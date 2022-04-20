الحداد: لن نسمح باستغلال المؤسسة العسكرية والمسلحين لجر البلاد إلى الحرب

قال رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد إن المؤسسة العسكرية تنأى بنفسها عن كل التجاذبات وفرض أمر واقع، ولن تسمح باستغلالها والمسلحين لتحقيق مشاريع والوصول للمناصب.

وأضاف الحداد: «ليبيا في خطر، وعلينا أن نشعر بهذه المسؤولية والظروف التي تمر بها، والتي وصل إليها المواطن الليبي»، حسب مقطع فيديو لكلمته في اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أمس الثلاثاء، بثته قناة «ليبيا الأحرار».

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وتابع الحداد «نحن كرئاسة الأركان والجيش ننأى بنفسنا، وأبناؤنا المسلحون الضحايا الذين اشتركوا في التغيير وحملوا السلاح، اليوم موجودون في الشوارع عالة على أسرهم نتيجة الحروب».

واستطرد: «مرينا في الشهور الماضية منذ دخول حكومة الوحدة في جزء من الاستقرار، وعلينا أن نحافظ عليه لحين الوصول إلى تغيير حقيقي عبر الانتخابات أما الاستخدام العسكري للاقتتال والوصول إلى المناصب فلن نسمح به هذه المرة».

الحداد: لا نريد جر البلاد إلى الحرب

وووجه الحداد حديثه إلى رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة قائلا: «أشكرك لأنك على رأس الحكومة، جبتلنا حتى جزء من الاستقرار ولا ننكره، لكن لا نريد اليوم الذي تجر فيه البلاد إلى الحرب.. الحرب لن تقوم، أنا مستعد نجول ليبيا غربا وشرقا وجنوبا ونناشد الناس ونستعطفها ونتوسل ليها بأن إحنا مضحكوك علينا.. كل اللي يحاول يساعدنا يضربوا بعضنا في بعض.. ليبيين نحن ما الفرق؟».

وأكمل: «(هناك) حقوق للناس فعلا.. والتنازل يبي تريس وجبر ضرر وتعويضات.. مفروض نعوض الناس ونعطيهم حقوقهم ونتسامح.. واللي راح راح واللي عاش عاش.. وهيا نبني وطن جديد.. صبحنا في مرتعة».