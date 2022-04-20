استمرار الخلاف في مجلس الأمن حول تعيين مبعوث أممي لليبيا

شددت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو على أهمية تمديد بعثة المنظمة الأممية في ليبيا والتي تنتهي في الـ30 من أبريل الجاري لمدة سنة.

جاء ذلك خلال الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الثلاثاء لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا والدور المستقبلي للأمم المتحدة.

وذكر دبلوماسيين أن أفريقيا تأمل في تعيين مبعوث من دولها، حيث اقترحت أسماء شخصيات على الأمين العام أنطونيو غوتيرش وهو ما يلقى دعم كلٍّ من روسيا والصين.

وتنتهي بشكل مبدئي مهمة المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني ويليامز والتي باشرت مهامها في نوفمبر 2021 بعد استقالة يان كوبيتش، كما أن غوتيرش لم يقترح أي اسم على أعضاء مجلس الأمن لتولي المهمة.

ويشهد مجلس الأمن خلافات واسعة بين أعضائه بشأن عدد من المسائل في ليبيا، ولذلك تم تمديد مهمة البعثة الأممية على مرحلتين الأولى في سبتمبر حيث تم تمديدها لأربعة أشهر والثانية في يناير لثلاثة أشهر.

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