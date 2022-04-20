تقرير: ناشط سياسي أميركي يدير شبكة علاقات لدعم الحكومة الليبية

قال تقرير صادر عن موقع open secrets، إن الناشط السياسي الديمقراطي توني بوديستا عاد إلى ممارسة “التأثير السلبي” تحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وآخر مهامه هي ممارسة الضغط عبر وكيل أجنبي يعمل على تعزيز مصالح الحكومة الليبية.

وأشار التقرير إلى أن عقدًا جديدًا وقّعه بوديستا مع شركةTala Elemary Consulting، وهي شركة استشارية مقرها دبي تديرها وتمولها الحكومة الليبية، نصّ على “الحفاظ على المكاسب السياسية للحكومة الليبية وتعزيز الاستقرار في ليبيا لتعزيز الاتفاق على أساس دستوري لانتخابات عام 2022.”

وبموجب العقد، ستقوم شركة بوديستا “بالتنسيق بشكل هادف مع الإدارات والوكالات الحكومية الأمريكية المناسبة” من أجل “تعزيز مصالح العملاء في القيادة في ليبيا”.

يذكر أن توني بوديستا، شقيق رئيس حملة هيلاري كلينتون الانتخابية لعام 2016 جون بوديستا، يملك تاريخا طويلا من الضغط والعلاقات مع الخارج. وقد ترأس سابقًا مجموعة Podesta Group، وهي قوة ضغط ضمت أكثر من 100 عميل وحققت إيرادات سنوية بملايين الدولارات، قبل أن تغلق في عام 2017 بعد اتهامات بتجنيدها للمساعدة في تلميع سمعة الرئيس الأوكراني السابق الصديق لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.

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