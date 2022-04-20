توقعات بهبوب رياح ترابية نشطة على ليبيا

أخبار ليبيا24

قالت أرصاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، إن مناطق غرب ليبيا تتأثر بمنخفض صحراوي يتحرك ناحية الشرق مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وتشهد حالة الطقس ارتفاعا في درجات الحرارة، وتشمل المناطق الشرقية يوم الغد. وقالت الأرصاد إن درجات الحرارة القصوى لهذا اليوم تكون ما بين (29 – 37) مئوية على أغلب المناطق، بينما تبقى ما بين (18 – 27) مئوية على مناطق الشمال الشرقي.

وتوقعت الأرصاد عودة الأجواء تدريجياً للاعتدال على المناطق الغربية بداية من يوم الجمعة.

رياح بحرية نشطة

وحذّرت الأرصاد من ريح شلوق إلى قبلي نشط إلى قوي على الساحل الغربي تتراوح سرعته ما بين (25 – 35) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (3.00) أمتار.

والساحل من رأس أجدير إلى سرت، السماء صافية الى مغطاة جزئيا بالسحب يوم الغد. والريح شلوق إلى قبلي بينما يكون براني اليوم على ساحل زواره وطرابلس سرعته تتراوح ما بين (10 – 30) عقدة تصل صباح الغد إلى (35) عقدة على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.

وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75 – 2.00) متر تصل صباح الغد إلى (3.00) متر على الساحل الممتد من طرابلس. إلى مصراتة. والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة. أما درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مئوية، والرؤيـة متوسطة إلى ضعيفة بسبب إثارة الأتربة.

والساحل من الخليج إلى طبرق، السماء صافية إلى قليلة السحب. والريح شرقي إلى شلوق بينما يكون هذا اليوم. شرش على الزويتينة وبراني على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق سـرعته تتراوح ما بين (05 – 20) عقدة.

وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 1.00) متر. والبحر خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مئوية والرؤية جيدة.