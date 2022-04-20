مديرية أمن طرابلس تضبط شخصاً اعتاد سرقة المصلين في حمامات المساجد 

أعلن مركز شرطة الغربي التابع لمديرية أمن طرابلس، القبض على شخص بتهمة السرقة في حمامات المساجد.

وأوضح بيان مديرية الأمن، المنشور عبر حسابها على فيسبوك؛ أنه “بالإشارة لبلاغ أحد المواطنين بشأن سرقة مبلغ مالي من داخل سترته أثناء تواجده بحمام أحد المساجد، واتهم ضد شخص مجهول الهوية”.

وأضاف البيان؛ “وبمتابعة الموضوع تبين أن السارق له عدة فيديوهات منتشرة بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلى الفور أصدر رئيس مركز شرطة الغربي، قرارًا بتشكيل فريق عمل لضبط المطلوبين، و تم تشكيل فريق عمل بقيادة رئيس وحدة التحري والأعضاء التابعين للمركز، وتم التحرك بناء على معلومات مفادها معرفة محل إقامة المتهم بعد التعرف عليه”.

وختم البيان موضحًا أنه تم ” ضبط المتهم، وعثر بحوزته المبلغ المالي المسروق بالكامل والمقدر بعشرة آلاف دولار، وتم إحالته للنيابة العامة لتولي التحقيق”.