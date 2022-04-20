عمران تهاجم البعثة الأممية ومستشارتها ويليامز بسبب دورهما في ليبيا

هاجمت عضو هيئة صياغة الدستور نادية عمران، البعثة الأممية لدى ليبيا ومستشارتها ستيفاني ويليامز، معتبرة أن البعثة ترتكب جريمة في حق الليبيين عبر تدخلها في الشأن الدستوري ومحاولة زعزعة ثوابته، والنيل من مرتكزاته، من خلال تجاهل الهيئة المنتخبة والذهاب إلى مؤسسات أخرى.

وأشارت عمران، في حديث لها مع موقع “عربي 21” إلى أن البعثة اعتمدت في تقييمها لمسودة الدستور على إيضاحات نقدية قدمها فريق الخبراء، موضحة أن هذا الفريق غير مطلع على الشأن الدستوري ولا يملك دراية كافية، حيث إن ما قدمه كان غاية في الركاكة والضحالة وعدم الصحة، بحسب وصفها.

وأضافت عمران أن تصريحات ويليامز بشأن التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة غير دقيقة، مطالبة البعثة بالتوقف عما أسمته بالعبث، واحترام إرادة الليبيين والتركيز على المهمة الموكلة إليها.

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