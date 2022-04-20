بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 20 ابريل 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 20 ابريل 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تتأثر مناطق غرب ليبيا بمنخفض صحراوي يتحرك باتجاه الشرق مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق مع ارتفاع في درجات الحرارة، وتشمل مناطق الشرقية يوم الغد.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلي ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة، تصل سرعتها احيانا أكثر من (55)كم/ ساعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية خاصة على الدواخل، وتتحسن الرؤية من مساء يوم الخميس ويوم الجمعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28 – 33)مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد وتنخفض الجمعة.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً على المناطق الجبلية.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط من يوم الغد مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18 – 27)مْ , وتسجل ارتفاع يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة، مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية أحياناً على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32 – 37)مْ، وتسجل ارتفاع يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الجمعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28 – 32)مْ ,وتسجل ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:41)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:31).