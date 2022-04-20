ضبط كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية داخل مصنع الأسمنت بنغازي

تمكن قسم البحث الجنائي، بمديرية أمن بنغازي، من ضبط أدوية مُنتهية الصلاحية بكميات كبيرة مخبأة داخل مخزن بمصنع الأسمنت.

وقال بيان صادر عن المديرية: “وردت معلومات لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي مفادها وجود أدوية منتهية الصلاحية بكميات كبيرة مخبأة داخل مخزن بمصنع الأسمنت بنغازي”.

وأضاف البيان “على الفور أصدر رئيس القسم عميد سليمان بوشيبة، تعليماته بانتقال أعضاء التحريات إلى مصنع الأسمنت للوقوف على مدى صحة المعلومات الواردة”.

وتابع “انتقل أعضاء التحريات وعند وصولهم تم العثور على كمية كبيرة من الأدوية بمخزن تحت الفرن الخاص بالمصنع وبسؤال أفراد الأمن والسلامة التابعين للمصنع أفادوا أنها موجودة بالمخزن منذُ شهر ديسمبر 2021 وتم إحضارها للمصنع من قبل الإمداد الطبي وبدون حضور جهاز الحرس البلدي وقد أعدموا جزء من الكمية لكن الكمية الكبيرة بقيت في المخزن”.

واستطرد “وأفاد أيضا أفراد الأمن والسلامة أنها المرة الأولى التي تم فيها إحضار أدوية لغرض إعدامها في الفرن، واتخذت كافة الإجراءات القانونية وبناءً على تعليمات النيابة العامة تم إحالة المحضر إلى فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي”.