الارصاد: منخفض صحراوي يثير الاتربة ويرفع الحرارة في هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 20/ 04 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن مناطق غرب ليبيا تتأثر بمنخفض صحراوي يتحرك ناحية الشرق مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة تسبب في هبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق مع إرتفاع في درجات الحرارة.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان يشمل تأثير المنخفض على المناطق الشرقية يوم الغد، ودرجات الحرارة القصوى لهذا اليوم تكون ما بين (29 – 37) مْ علي أغلب المناطق، بينما تبقى ما بين (18 – 27) مْ على مناطق الشمال الشرقي.

ووفقا للتقرير تعود الأجواء تدريجياً للإعتدال على المناطق الغربية بدايةً من يوم الجمعة. والله اعلــــــــم.