ممثلو القيادة باللجنة العسكرية يدعون مجلس النواب والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم تجاه ممارسات حكومة الدبيبة

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دعا، أعضاء اللجنة العسكرية (5+5) بالقيادة العامة للقوات المسلحة، مجلس النواب والأمم المتحدة والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم، تجاه ما يحدث من عبث في ليبيا، وما ستؤول إليه من مخاطر نتيجة ما تقوم به الحكومة المنتهية الولاية من أعمال وممارسات.

جاء ذلك في بيان إدانة للهجوم الإرهابي على معسكر للدوريات الصحراوية في منطقة أم الأرانب بالجنوب الغربي.

واستنكر الأعضاء تجاهل حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة لما تقوم به القوات المسلحة العربية الليبية، من أجل مكافحة الإرهاب والتعرض للعمليات الانتحارية الإرهابية.

وقال الأعضاء، “في الوقت الذي تقوم به القوات المسلحة العربية الليبية، بمكافحة الإرهاب والتعرض للعمليات الانتحارية الإرهابية، نرى الحكومة المنتهية الولاية تتجاهل تضحيات أبطال القوات المسلحة وتقوم بإيقاف مرتباتهم وصرف ميزانية القوات المسلحة العربية الليبية”.