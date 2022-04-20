باشاغا: ليبيا قادرة على تعويض نقص إمدادات النفط الروسي

قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، إن ليبيا يمكن أن تساعد في تعويض النقص في إمدادات النفط الروسي إذا ساعدها الغرب على التعافي من سنوات الحرب.

وأضاف باشاغا في حوار مع صحيفة التلغراف البريطانية، أنه “ومن خلال الروابط التجارية التي تأسست، يمكن تحسين حياة الشعب الليبي وتوفير الموارد التي نعلم أن أوروبا والعالم بحاجة إليها”.

وانتقد المملكة المتحدة، وقال إنها فشلت بشكل واضح في ليبيا، ومع ذلك ما يزال بإمكانها المساعدة في إعادة بناء ليبيا، عبر منح الاستثمار والدعم اللازمين لتحويل ليبيا إلى دولة قوية بارزة وركيزة من ركائز المجتمع الدولي”.

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