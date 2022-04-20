ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

20 April, 2022

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبيه موسى الكوني، وعبد الله اللافي، صباح اليوم الأربعاء، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “ريزدون زينينغا”، ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي “ستيفاني ويليامز”، لمناقشة آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وتم خلال اللقاء، استعراض جهود المجلس الرئاسي، والجهود الأممية مع الأطراف السياسية المختلفة، بهدف مناقشة الخيارات المختلفة لإنجاح العملية السياسية، والمحافظة على الاستقرار في البلاد، وبحث سُبل المحافظة على ما أنجزته اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، واستمرار عملها بكامل أعضائها.

كما أطلعت مستشارة الأمين العام، المجلس الرئاسي، على نتائج لقاءات القاهرة بين مجلسي النواب والدولة بشأن المسار الدستوري والخطوات المتخذة في اتجاه التوافق.

وجدد المجلس الرئاسي، دعوته لجميع المشاركين في العملية السياسية، بضرورة تغليب مصلحة الوطن، معتبراً أن التوافق هو مفتاح الوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية، وتحقيق السلام والمصالحة الوطنية وإعادة بناء الدولة، على أسس الأمن والعدل والقانون.

وأكد المنفي، خلال اللقاء على استمرار العمل لإنجاح العملية السياسية، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي، مشيداً في ذات الوقت بجهود الأمم المتحدة، في دعم المسار السياسي.

من جهته أكد، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”زينينغا”، والمستشارة الأممية، “ستيفاني ويليامز”، التزام البعثة بمواصلة الجهود لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة، مشيدين بجهود المجلس الرئاسي في تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

وناشد “زينينغا” المجلس الرئاسي، بالتدخل لحل الإشكالية التي أثارها عدد من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بشأن المرتبات المتوقفة لمنتسبي المؤسسة العسكرية، معرباً عن أمله في استئناف عمل اللجنة في وقت قريب.