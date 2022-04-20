الدبيبة للبعثة الأممية: الانتخابات هدف حقيقي لحكومة الوحدة الوطنية

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شهد مقر الحكومة في طرابلس اجتماع ضم رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ريزدون زينينغا ومستشارته ومستشارة الامين العام في ليبيا السيدة ستيفاني ويليامز.

وقال مكتب الدبيبة، إن اللقاء خصص لمناقشة الوضع السياسي في ليبيا والإجراءات المتخذة من قبل البعثة.

وأضاف، أن وليامز قدمت تفصيلا موجزا عن نتائج لقاء القاهرة بين لجنتي مجلسي النواب والدولة والتي تسعى لخلق قاعدة دستورية يمكن البناء عليها في إجراء الانتخابات.

وقال المكتب، إن الدبيبة أكد أن الانتخابات هدف حقيقي لحكومة الوحدة الوطنية ونعمل بالتنسيق مع المفوضية لتوحيد الجهود من أجل التجهيز للانتخابات في حال وجود قاعدة دستورية.

وذكر المكتب أن اللقاء تطرق لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والامنية المتعلقة بالتعاون بين البعثة والحكومة، كما تناول تداعيات إقفال النفط، والخطوات المتخذة من قبل الحكومة.