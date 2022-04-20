الشاطر: على حكومة الدبيبة الضرب من حديد وإلقاء القبض على من أقفلوا النفط

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبد الرحمن الشاطر، أنه يجب على حكومة الوحدة، الضرب من حديد والقبض على المتسبب في إقفال النفط.

وقال الشاطر، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “لا يوجد شيئ اسمه فعاليات شعبية لها القدرة على إيقاف إنتاج او ضخ النفط”.

وتابع؛ “ما يوجد هم بيادق تحركهم قوى عسكرية أو سياسية كلما ضاقت بهم الوسيلة لتنفيذ مطالبهم”.

وختم الشاطر، موضحًا أنه يجب “على الحكومة أن تضرب بيد من حديد و تلقي القبض عليهم ليصرحوا بمن يقف وراءهم ويدفعهم لهذا السلوك الإجرامي”.