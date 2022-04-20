الدبيبة: أعطينا تعليماتنا للأجهزة الأمنية والعسكرية بالتعامل مع “أزمة” إقفال النفط

ليبيا – كشف الناطق باسم حكومة تصريف الأعمال محمد حمودة عن أبرز ما جاء بكلمة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في الاجتماع العادي الـ5 لمجلس وزرائها.

حمودة نقل في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تابعتها صحيفة المرصد عن الدبيبة قوله: إن ليبيا بين تيارين أولهما يريد إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، بهدف البناء والتطوير وعودة عجلة الحياة لكل مناحي الدولة، وآخر يريد التمديد والمماطلة والتعطيل حتي يستمر في السلطة.

وأضاف الدبيبة: إن التيار الآخر متورط في الحروب والانقسامات والصراعات واستمرار الأزمة التي تسبب فيها من شهداء وضحايا خلال السنوات الـ10 الماضية. واصفًا ما نتج في طبرق تحت مسمى حكومة بالمولود ميتا لأنه كان نتاج التزوير وفقدان الشرعية.

وتابع الدبيبة: إن محاولة حصر المشكلة في تجريب الدخول للعاصمة طرابلس ومقرات الحكومة ماهو إلا قفزة على الحقيقة التي تقول بني على باطل فهو باطل. مشددًا على استمرار حكومة تصريف الأعمال في أداء مهامها بشكل طبيعي إلى حين التسليم لحكومة منبثقة عن سلطة تشريعية منتخبة.

وأدان الدبيبة بشدة الاعتداء على المرافق النفطية وإيقاف إنتاج النفط وتصديره؛ لأنه تكرار لعمل إجرامي لا يقبل به كل أبناء الشعب الليبي، مبينًا أن هذه الواقعة ستؤدي لارتفاع سعر شراء العملة الأجنبية وأسعار البضائع والسلع الغذائية والعلاج وتعطل نفقة الطلبة الدارسين في الخارج.

وأوضح الدبيبة أن يقفون وراء هذا الفعل الإجرامي هم ذات الطبقة السياسية التي تسعى للتمديد وإفشال الانتخابات من خلال التمكين لسلطة انتقالية جديدة، وأن الفشل في ذلك قاد لإيقافهم تصدير النفط مطالبا النائب العام بفتح تحقيق فوري في هذا الاعتداء مع توجيه التعليمات للأجهزة الأمنية والعسكرية بالتعامل مع هذه الأزمة.

وأكد الدبيبة أن إيقاف إنتاج النفط وتصديره سبقه تجميد للميزانية العامة من قبل رئاسة مجلس النواب بهدف تعطيل المشروعات التي انطلقت في كل أنحاء ليبيا فميزانية التنمية معطلة منذ 4 أشهر بإجراءات تعسفية غير قانونية والمشروعات المستمرة الآن بمختلف المدن يتم تمويلها بمخصصات السنة الماضية.

وطالب الدبيبة من وصفهم بكل المعرقلين للحياة في ليبيا بأن يتخلوا عن المناكفة والصراعات التي يعملون على افتعالها من جديد، مؤكدًا في سياق آخر توجهه بحديث خاص للشعب الليبي خلال الأيام القادمة بشأن الانتخابات والمسائل التي تعرقل المضي في إجرائها.

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