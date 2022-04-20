الحداد: رئاسة الأركان والجيش تنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية

قال رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الفريق محمد الحداد إن قيادة الأركان والجيش تنأى بنفسها عن كل التجاذبات السياسية، محذرا من خطورة الوضع الذي تشهده ليبيا.

ورفض الحداد، خلال اجتماع لمجلس رئاسة الوزراء بحكومة الوحدة، استغلال الجيش في أي اقتتال من أجل الوصول إلى المناصب، أو لتحقيق مشاريع، معتبرًا أن ما يحاك يهدف إلى جر الليبيين لصراع مسلح آخر، متهما كل من يساعد الأطراف الليبية بخلق فتنة بهدف الوصول للحرب.

وأضاف الحداد أنه يجب على الجميع تحمل المسؤولية تجاه ما يمر به المواطن والبلاد على حد سواء، وأن الجهود المنفردة لن تُوصل إلى أي نتيجة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الاستقرار النسبي الذي تحقق حتى يمكن الوصول لتغيير حقيقي عبر انتخابات صحيحة، معلنًا استعداده للذهاب لأي مكان في ليبيا من أجل رأب الصدع.

وأشار الحداد، في حديثه، إلى أن المؤسسة العسكرية ظلمت في السابق ولا زال تواجه نفس الحال، مناشدا جميع الليبيين بعدم الانجرار لأي صراع مسلح.

واستهجن الحداد الاجتماعات المنفردة التي تحدث بين الفينة والأخرى، مستنكرًا الحال الذي وصلت إليه ليبيا بعد أن كان لها دور بارز وكانت تقود القارات، بحسب وصفه.

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