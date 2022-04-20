أمازيغ ليبيا: نرفض اجتماعات القاهرة ومجلسنا الأعلى هو ممثلنا الشرعي

أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا رفضه للجنة المشكلة من البرلمان ومجلس الدولة المنعقدة في القاهرة، واصفا إياها بأنها جسم غير شرعي .

وقال المجلس في بيان له إن اللجنة المشتركة لا تمثل الأمازغ؛ ذلك أن ممثلهم الشرعي هو مجلسهم الأعلى أو من يمثله مباشرة.

وأضاف البيان أن الحقوق اللغوية والهوياتية للأمازيغ وكذلك الحق في التقسيمات الجغرافية هي حقوق ثابتة غير قابلة للمساومة أو التنازل عنها.

واختتم البيان بالتأكيد على عدم الاعتراف بمخرجات هذه الاجتماعات ما لم تصحح آلياتها وتبنى بطريقة صحيحة بشكل يعطي للأمازيغ حق المشاركة الفعلية والفعالة.

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