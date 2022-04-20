في كلمة أمام الدبيبة..الحداد: كرئاسة أركان ننأى بأنفسنا عن التجاذبات السياسية ولن تكون هناك حرب

العنوان – طرابلس

قال رئيس الأركان في حكومة الوحدة الوطنية – منتهية الولاية – الفريق أول ركن محمد الحداد. نحن كرئاسة أركان وجيش ليبي ننأى بأنفسنا عن كل التجاذبات السياسية. وفرض أمر واقع.

وأضاف الحداد في كلمة أمام رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة. :”أبنائنا المسلحين هم ضحايا لأنهم اشتركوا في هذا التغيير وحملوا السلاح. واليوم باتوا في الشوارع عالة على أسرهم نتيجة لهذه الحروب”.

وتابع رئيس الأركان :”مررنا الفترة الماضية منذ تقلد الحكومة جزء من الاستقرار. علينا أن نحافظ عليه حتى نصل بأمان إلى تغيير حقيقي بانتخابات صحيحة”.

وذكر الحداد :”أما استغلال العسكري للاقتتال للوصول إلى المناصب. لن نسمح به هذه المرة، لن نسمح نحن كمؤسسة وكمسلحين لتحقيق مشاريع”.

وأكد بالقول :”ما يحاك الآن صراع آخر لجر حرب. والحرب لن تقوم. وانا مستعد لأجوب البلاد شرقًا وغربًا وجنوبًا لأناشد الناس. وأستعطفهم وأتوسل لهم. بأنه تم الضحك علينا جميعًا”.

ويواصل حديثه :”ومن يدعي أنه يريد أن يساعدنا ضربنا ببعضنا. جميعنا ليبيين بل أسرة واحدة. إلا أننا للأسف بدأنا نشمت في بعض ونكره بعض”.

وأضاف رئيس الأركان :”هناك حقوق للناس فعلا والتنازل يريد رجال. وجبر ضرر. وتعويضات. ويفترض أن نصوم عامين أو ثلاث”.

وشدد الحداد على ضرورة تعويض المتضررين. وأن نتجاوز تلك الفترات. وأن نتسامح وأن نبني وطننا من جديد.

وختم رئيس الأركان حديثه :”للأسف أصبحنا “مرتعة” بعد أن كنا نقود قارات. كل عشر أنفار في مربوعة ويصدروا في أوامر”.