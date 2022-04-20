نورلاند: قلقون من استخدام أموال النفط في تقويض الأمن والسلام في ليبيا

بحث السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند ونائب مساعد وزير الخزانة إريك ماير مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق؛ الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية بالمصرف، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق العام، حيث أكد نورلاند أن بلاده تشارك الليبيين قلقهم بشأن إمكانية استخدام الأموال لدعم أغراض سياسية حزبية أو تقويض السلام والأمن في ليبيا.

وحث نورلاند وماير، في اتصال هاتفي مع الكبير؛ مسؤولي المصرف على حماية عائدات النفط من الاختلاس؛ من أجل إعادة بناء الثقة في المؤسسة والمساهمة في الاستقرار، مع التأكيد على أهمية توفير الدعم المالي لعمليات المؤسسة، حتى مع استمرار المناقشات حول مسألة التوصل لاتفاق بشأن النفقات الحكومية.

وعبّر نورلاند عن قلقه بشأن توقف إنتاج النفط في ليبيا، مشيرًا إلى أن ذلك قد يخلق ظروفا عصيبة على الشعب الليبي بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي، ومشكلات إمدادات المياه، ونقص الوقود، وتدمير البنية التحتية للنفط، في حين أن الليبيين من حقهم الحصول على الرواتب والدعم بشكل منتظم خاصة خلال شهر رمضان، لمواجهة ارتفاع الأسعار نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

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