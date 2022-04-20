محافظ مطروح: نعمل على تطوير مستشفيات السلوم وبراني لإستقبال المرضى الليبيين

التقى القنصل العام الليبي بمدينة الإسكندرية المصرية صالح الساعدي بمحافظ مدينة مطروح خالد شعيب بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والعمد والمشايخ.

ووفقًا لما ورد في بواية الشروق الإخبارية المصرية فقد شهد اللقاء على الاهتمام المصري بعودة الاستقرار وإعمار ليبيا والتأكيد على الرعاية المصرية للجالية الليبية في مصر، مع توفير مزيد من الخدمات لها سواء كانت تعليمية أو صحية وغيرها.

وأكد شعيب قرب الانتهاء من تطوير منفذ السلوم البري ما يسهل مزيد من الحركة وأعمال تطوير مستشفيات السلوم وبراني مع قرب المسافة لاستقبال الليبيين، فضلًا عن التواصل الدائم والمستمر للاطمئنان على عبورهم إلى مصر أو العودة منها إلى ليبيا.

بدوره أشاد الساعدي بجهود التنمية المصرية وجهود مصر المبذولة والتعاون المستمر مع ليبيا.