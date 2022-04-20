مليود الأسود: الدبيبة ومن وراءه تسببوا في إغلاق النفط

اعتبر عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، ميلود الأسود، أن إغلاق الحقول والموانئ النفطية وإيقاف تصدير النفط تعد خطوة تصعيدية، لما تلحقه من ضرر جسيم بالاقتصاد الوطني، خاصة في ظل أسعار النفط.

وأضاف «الأسود»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، «لا نريد اتخاذ هذه الخطوة أبدا رغم تقديرنا للأسباب والدوافع التي دعت إلى اتخاذها».

وقال «أن سبب ما وصلنا إليه هو عبد الحميد الدبيبة ومن وراءه من المنقلبين على الشرعية، الفارضين لأمر الواقع بهيمنتهم على العاصمة من أجل مصالحهم دون مراعاة مصالح شركائهم في الوطن ودن إحساس بالمصلحة العليا للوطن ومقتضياتها».

وتابع «لم يمر على البلاد فساد ونهب في حكومة مثل هذه الحكومة، وعليها الرحيل فورا، ولا توجد حتى الآن أي محاولة أو تدخل لإنهاء الوضع الراهن، والسبب أن المنفذين لعملية الإغلاق ليسوا جهة رسمية أو جهة واحدة، وهذا يصعب مهمة التواصل».